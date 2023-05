İngiltərənin "Çelsi" klubunun yeni baş məşqçisi bəlli olub.

Metbuat.azLondon təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "zadəganlar" Mauritsio Poçettinoya tapşırılıb.

Argentinalı mütəxəssislə 2+1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Mauritsio Poçettino son olaraq 2021/2022 mövsümündə Fransanın PSJ klubunun sükanı arxasında olub.

