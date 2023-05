İyun ayında bürcləri nə gözləyir? - Sevgi, pul, işgüzar səfər...

İyunun ilk günü Ay Əqrəb bürcünə daxil olacaq. Astroloqların proqnozuna görə, bürcləri ehtiras, şəhvət, fikir ayrılığı və nifrətlə dolu günlər gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bürclər iyun ayında özlərini emosional aqressiv hiss edə bilərlər. Xüsusən də qadınsınızsa, həyat yoldaşınızdan tutmuş müdirinə qədər sizə təzyiq göstərən hər kəsə küsmək istəyə bilərsiniz. Bu müddətdə maliyyə, vərəsəlik, aliment və vergilərlə bağlı fikir ayrılıqları ola bilər.

İyunun 4-də Oxatan bürcünün Aya yaxınlaşdığı üçün bürclər özünü əsəbi və əhval-ruhiyyəsiz hiss edə bilərlər. Ailədə münaqişələr yarana bilər. Merkuri (Buğa) və Uran (Buğa) birləşməsi nəticəsində biznesinə investisiya etmək istəyənlər üçün mükəmməl vaxt sayıkır. Bu günlərdə işgüzar şəxslər original ideyalar tapacaqlar. İyunun 18-də yeni Ay Əkizlər bürcündə olacaq. Bu müddətdə münasibətləriniz ahəngdar şəkildə davam edəcək. Ay (Əkizlər) eyni gündə Neptunla (Balıqlar) birləşdikdə isə bürclər özünü aldatmağa meylli, həssas və əsəbi hiss edəcəklər.

İyunun ilk həftəsində Buğa bürcləri üçün ünsiyyətlə bağlı məsələlər ön planda olacaq. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq istəyəcəksiniz.

Hörmətli Əkizlər, iyun ayı başlayan kimi özünüzü düşüncəli hiss edə bilərsiniz. Bu, özünüzlə daha sıx əlaqə qurma ehtiyacını gətirəcək. İnstinktləriniz əvvəlkindən daha güclü olacaq.aryeranız yaxşı görünür, əziz Əkizlər. Bu ay çətin işinizlə maddi çətinliklərinizi dəf edəcəksiniz.

İyun Xərçənglər üçün olduqca maraqlı olacaq. İyunun ilk həftəsində karyeranızla bağlı müsbət xəbərlər ala maaş artımı kimi xoş xəbərlərin sevincini yaşaya bilərsiniz.

İyun ayı Şir bürcü üçün həyəcan, yeni imkanlar və şəxsi inkişafla dolu bir ay olacaq. Bu ay ərzində yaradıcılıq və motivasiya partlayışı yaşaya, şəxsi və peşəkar həyatınızda risk etmək üçün enerji hiss edə bilərsiniz.

Yeni ay Qızlar üçün müsbət başlayacaq. Məqsədlərinizə çatmaq üçün enerjili və motivasiyalı olacaqsınız. Çətin zəhmətinizin və qətiyyətinizin bəhrəsini almaq şansınız yüksəkdir. Həmçinin, qarşınıza bir neçə gözlənilməz fürsət çıxa bilər.

Əziz Tərəzilər, iyunun ilk həftəsi sizin üçün ümidlərlə dolu olacaq. Əhval-ruhiyyəniz yüksələcək, həmişəkindən qat-qat optimist olacaqsınız. Çox çalışdın, indi çörəyini yemək vaxtıdır. İş yerinizdən tərif və ya hətta yüksəliş ala bilərsiniz.

İyun ayı Oxatan üçün enerjili və həyəcanlı ay olacaq. Sosial enerjiniz və xoşbəxtliyiniz havaya qalxacaq! Xüsusilə ilk iki həftədə karyeranız ön plana çıxacaq. Əziz Oxatan bürcü, işinizin nəticəsi olaraq qiymətləndiriləcəksiniz.



Oğlaqlar qətiyyəti, praktikliyi və iddialı davranışları ilə tanınırlar. İyun ayında bu xüsusiyyətlər çox faydalı olacaq.

Əziz Dolçalar, iyunun əvvəlində özünüzü inamlı və nikbin hiss edəcəksiniz. Özünüzü aydın və yaradıcı şəkildə ifadə edəcəksiniz və bu, digər insanlar tərəfindən müsbət qarşılanacaq. Cazibədarlığınız və xarizmanız ön plana çıxdığı zaman həyatınızda yeni dövr başlayacaq.

Aylıq ulduz falı araşdırmalarımızı Balıq bürcləri ilə bitiririk. Bu ay yaradıcılığınız ön planda olacaq. Siz öz emosiyalarınızla daha çox uyğunlaşa və özünüzü incəsənət, musiqi kimi müxtəlif sənət yollarında ifadə etmək istəyinizi hiss edə bilərsiniz. Bu həftə şəxsi münasibətlərinizdə dəyişikliklər və sürprizlərlə qarşılaşacaqsınız.

