Rusiya Ukraynanın Jıtomir vilayətini raket atəşinə tutub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, nəticədə 1 nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Bu barədə Zvyangelski şəhər şurası məlumat yayıb.

Hücum nəticəsində 6 evin dağıldığı və onlarla evə ziyan dəydiyi bildirilib.

