Kanadanın Baş naziri Castin Trüdo Kiyevə gedib.

Metbuat.az "Unian"a istinadən xəbər verir ki, səfər əvvəlcədən elan olunmayıb. Səfərdə Trüdonu maliyyə naziri Xristya Friland müşayiət edir.

Bu, Trüdonun son illərdə Ukraynaya ikinci səfəridir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.