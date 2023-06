İtaliya Respublikasında səfərdə olan Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) komandanı vitse-admiral Sübhan Bəkirov bu ölkənin Hərbi Dəniz Donanmasını ziyarət edib, döyüşü idarəetmə məntəqəsi ilə tanış olub.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dəniz Donanmasının rəhbərliyi ilə görüşdə hər iki ölkənin Hərbi Dəniz Qüvvələri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

