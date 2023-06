Bakıda kütləvi davada 2 nəfər bıçaqlandı

Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda bıçaqlanma hadisəsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı, polis baş leytenantı Nurlan Əliyev bildirib ki, hadisə iyunun 11-də Nərimanov rayonu ərazisindəki məhəllələrin birində baş verib.

“Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Zeynal Turabov tanışı Röyal İsrəfilova aralarında yaranan mübahisə zəminində bıçaqla xəsarət yetirib. Hadisə ilə bağlı rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Hər iki tərəfin izahatları alınıb. Xəsarətlərin dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün müvafiq ekspertiza təyin olunub. Araşdırmalar davam etdirilir”, - o deyib.

Qeyd edək ki, Bakının Nərimanov rayonunda düşən kütləvi dava nəticəsində, 2002-ci il təvəllüdlü İsrəfilov Röyal Abas oğlu və 2006-ci il təvəllüdlü Turabov Zeynal Məmmədəli oğlu dava zamanı bıçaqlanıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

