​Unibank müştəriləri rekord məbləğdə keşbek qazanıb

Unibank kartları istifadəçilər tərəfindən ən yüksək keşbek qazandıran kart məhsullarından sayılır.

Təkcə bu ilin 5 ayı ərzində Unibank kartları istifadəçiləri 2 milyon manatdan çox keşbek qazanıblar. May ayında isə keşbek dövriyyəsində və keşbek qazanan bank müştərilərinin sayında rekord hədd qeydə alınıb. İlin əvvəlindən bəri nağdsız ödənişlərin məbləğində 10 milyon manatdan çox, keşbek qazanan müştəri sayında isə 20% artım olub.

Unibank kartları ilə alış-verişlərdə market, yanacaqdoldurma məntəqələri, kafe-restoranlar xüsusi yer tutur. Çünki qeyd olunan xidmət və ticarət obyektlərində Apple Pay və Google Pay ilə ödəniş edən UCard sahibləri dövriyyə tələbi olmadan, dərhal yüksək keşbek qazanırlar. Dövr ərzində Apple Pay və Google Pay ödənişlərində də kəskin artım qeydə alınıb. İlin əvvəli ilə müqayisədə mayın sonunda Google Pay ödənişləri 60%, ApplePay ödənişləri isə 30%-ə yaxın artıb.

Hazırda 1000-dən artıq partnyor mağaza və xidmət mərkəzlərində UCard ilə alış- veriş edərkən və xidmətlərdən istifadə zamanı xərclənən vəsaitdən keşbek qazana bilərsiniz.

UCard sahiblərinə 5% keşbek qazandıran ticarət və xidmət kateqoriyaları:

-Dünyanın bütün marketlərində və onlayn marketlərdə - 5%;

-Dünyanın istənilən yanacaqdoldurma məntəqələrində - 5 %;

-Dünyanın istənilən kafe və restoranlarında onlayn sifarişlər də daxil olmaqla – 5%

Ümumi keşbek şərtləri və partnyorların siyahısı ilə daha ətraflı https://unibank.az/az/cards/cashback səhifəsindən məlumat almaq mümkündür. Partnyor və qeyri-partnyor siyahısında istənilən sektordan tərəfdaş tapmaq olar.

