KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

İngiltərə millisindən darmadağın, Türkiyə çətin qələbə qazandı

İngiltərə millisindən darmadağın, Türkiyə çətin qələbə qazandı
01:05 17 İyun 2023
93 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində III tura start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə beş qrupda 12 qarşılaşma keçirilib.

D qrupunda yer alan Türkiyə millisi Latviyanın qonağı olub. Görüş "ay-ulduzlular"ın çətin qələbəsi ilə başa çatıb - 3:2.

Son dünya çempionatının finalçısı Fransa millisi səfərdə Cəbəllütariqə, İngiltərə yığması Maltaya, İsveçrə isə Andorraya qalib gəlib.

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsi
III tur

B qrupu

22:45. Cəbəllütariq - Fransa - 0:3
Qollar: Olivye Jiru, 3. Kilian Mbappe, 45+3 (penalti). Aymen Mueli, 78 (avtoqol)

22:45. Yunanıstan - İrlandiya - 2:1
Qollar: Anastasios Bakasetas, 15. Georgios Masuras, 49 - Neytan Kollinz, 27

Xal durumu: Fransa - 9, Yunanıstan - 6 (2 oyuna), Niderland - 3 (2), İrlandiya - 0 (2), Cəbəllütariq - 0 (3)

C qrupu

22:45. Malta - İngiltərə - 0:4
Qollar: Ferdinando Apap, 8 (avtoqol). Trent Aleksander-Arnold, 28. Harri Keyn, 31 (penalti). Kallum Uilson, 82 (penalti)

22:45. Şimali Makedoniya - Ukrayna - 2:3
Qollar: Enis Bardi, 31. Elif Elmas, 39 - İlya Zabarnı, 62. Efim Konoplya, 68.Viktor Tsıqankov, 83
Qırmızı vərəqə: Visar Musliu, 73 (Şimali Makedoniya)

Xal durumu: İngiltərə - 9, Ukrayna - 3 (2), İtaliya - 3 (2), Şimali Makedoniya - 3 (2), Malta - 0

D qrupu

22:45. Uels - Ermənistan - 2:4
Qollar: Daniel Ceyms, 10. Harri Uilson, 73 - Lukas Selarayan, 10; 75. Qrant-Leon Ranos, 30; 66
Qırmızı vərəqə: Kiffer Mur, 78 (Uels)

22:45. Latviya - Türkiyə - 2:3
Qollar: Eduards Emsis, 51. Kristers Tobers, 90+4 - Abdülkerim Bardakcı, 22. Cengiz Ünder, 62. İrfancan Kahveci, 90+6
Qırmızı vərəqə: Eduards Emsis, 83 (Latviya)

Xal durumu: Türkiyə - 6, Xorvatiya - 4 (2), Uels - 4 (3), Ermənistan - 3 (2), Latviya - 0 (2)

H qrupu

20:00. Finlandiya - Sloveniya - 2:0
Qollar: Yoel Pohyanpalo, 13. Oliver Antman, 64

22:45. Danimarka - Şimali İrlandiya - 1:0
Qollar: Yonas Vind, 47

22:45. San-Marino - Qazaxıstan - 0:3
Qollar: Yan Voroqovski, 37. Ashad Taqıbergen, 64. Baxtiyor Zaynutdinov, 90+5

Xal durumu: Danimarka - 6, Qazaxıstan - 6, Finlandiya - 3, Sloveniya - 6, Şimali İrlandiya - 3, San Marino - 0

I qrupu

22:45. Andorra - İsveçrə - 1:2
Qollar: Marsio Vyeyra, 68 - Remo Froyler, 7. Zeki Amduni, 32

22:45. Belarus - İsrail - 1:2
Qollar: Maks Ebonq, 16 - Şon Veysman, 85; 90+2

22:45. Kosovo - Rumıniya - 0:0

Xal durumu: İsveçrə - 9, Rumıniya - 7, İsrail - 4, Kosovo - 3, Andorra - 1, Belarus - 0

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Simeonenin oğlu "Napoli" ilə müqavilə imzaladı

Simeonenin oğlu "Napoli" ilə müqavilə imzaladı

17 İyun 2023 01:15
Ərəblərin növbəti hədəfi Fatih Terim oldu

Ərəblərin növbəti hədəfi Fatih Terim oldu

16 İyun 2023 23:12
İdmançılarımız üçün vahid formalar təqdim olundu -

İdmançılarımız üçün vahid formalar təqdim olundu - FOTO

16 İyun 2023 20:45
Avropanın tarixi klubu Musa Qurbanlını transfer etmək istəyir

Avropanın tarixi klubu Musa Qurbanlını transfer etmək istəyir

16 İyun 2023 20:18
"Süni intellektə qarşı oynayırsansa, heç bir şansın yoxdur" -

"Süni intellektə qarşı oynayırsansa, heç bir şansın yoxdur" - Teymur Rəcəbov

16 İyun 2023 18:15
I və II divizionlarında bu klublar olacaq -

I və II divizionlarında bu klublar olacaq - SİYAHI

16 İyun 2023 17:07
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
"Açıq-saçıq səhnəyə çəkilməmişəm, çəkilmərəm də" -
aktrisa Zülfiyyə Qurbanova
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Simeonenin oğlu "Napoli" ilə müqavilə imzaladı

17 İyun 2023 01:15

İngiltərə millisindən darmadağın, Türkiyə çətin qələbə qazandı

17 İyun 2023 01:05

Bayden Stoltenberqdən vəzifəsində qalmasını istəyib

17 İyun 2023 00:25

Sosial şəbəkələrdə problem yarandı

16 İyun 2023 23:43

İyul ayı bu bürclər üçün fürsətlərlə bol olacaq

16 İyun 2023 23:34

Bu şəxslərin pensiyası kəskin arta bilər -

16 İyun 2023 23:32

Hamının haqqında danışdığı Azər Kərimov kimdir? -

16 İyun 2023 23:18

Ərəblərin növbəti hədəfi Fatih Terim oldu

16 İyun 2023 23:12

Pul-kredit siyasəti dəyişdirilir: Faizlər aşağı salına bilər -

16 İyun 2023 22:43

Neftçalada Kürdə batanların adları məlum olub

16 İyun 2023 22:14