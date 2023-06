İngiltərə millisindən darmadağın, Türkiyə çətin qələbə qazandı

Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində III tura start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə beş qrupda 12 qarşılaşma keçirilib.

D qrupunda yer alan Türkiyə millisi Latviyanın qonağı olub. Görüş "ay-ulduzlular"ın çətin qələbəsi ilə başa çatıb - 3:2.

Son dünya çempionatının finalçısı Fransa millisi səfərdə Cəbəllütariqə, İngiltərə yığması Maltaya, İsveçrə isə Andorraya qalib gəlib.

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsi

III tur

B qrupu

22:45. Cəbəllütariq - Fransa - 0:3

Qollar: Olivye Jiru, 3. Kilian Mbappe, 45+3 (penalti). Aymen Mueli, 78 (avtoqol)

22:45. Yunanıstan - İrlandiya - 2:1

Qollar: Anastasios Bakasetas, 15. Georgios Masuras, 49 - Neytan Kollinz, 27

Xal durumu: Fransa - 9, Yunanıstan - 6 (2 oyuna), Niderland - 3 (2), İrlandiya - 0 (2), Cəbəllütariq - 0 (3)

C qrupu

22:45. Malta - İngiltərə - 0:4

Qollar: Ferdinando Apap, 8 (avtoqol). Trent Aleksander-Arnold, 28. Harri Keyn, 31 (penalti). Kallum Uilson, 82 (penalti)

22:45. Şimali Makedoniya - Ukrayna - 2:3

Qollar: Enis Bardi, 31. Elif Elmas, 39 - İlya Zabarnı, 62. Efim Konoplya, 68.Viktor Tsıqankov, 83

Qırmızı vərəqə: Visar Musliu, 73 (Şimali Makedoniya)

Xal durumu: İngiltərə - 9, Ukrayna - 3 (2), İtaliya - 3 (2), Şimali Makedoniya - 3 (2), Malta - 0

D qrupu

22:45. Uels - Ermənistan - 2:4

Qollar: Daniel Ceyms, 10. Harri Uilson, 73 - Lukas Selarayan, 10; 75. Qrant-Leon Ranos, 30; 66

Qırmızı vərəqə: Kiffer Mur, 78 (Uels)

22:45. Latviya - Türkiyə - 2:3

Qollar: Eduards Emsis, 51. Kristers Tobers, 90+4 - Abdülkerim Bardakcı, 22. Cengiz Ünder, 62. İrfancan Kahveci, 90+6

Qırmızı vərəqə: Eduards Emsis, 83 (Latviya)

Xal durumu: Türkiyə - 6, Xorvatiya - 4 (2), Uels - 4 (3), Ermənistan - 3 (2), Latviya - 0 (2)

H qrupu

20:00. Finlandiya - Sloveniya - 2:0

Qollar: Yoel Pohyanpalo, 13. Oliver Antman, 64

22:45. Danimarka - Şimali İrlandiya - 1:0

Qollar: Yonas Vind, 47

22:45. San-Marino - Qazaxıstan - 0:3

Qollar: Yan Voroqovski, 37. Ashad Taqıbergen, 64. Baxtiyor Zaynutdinov, 90+5

Xal durumu: Danimarka - 6, Qazaxıstan - 6, Finlandiya - 3, Sloveniya - 6, Şimali İrlandiya - 3, San Marino - 0

I qrupu

22:45. Andorra - İsveçrə - 1:2

Qollar: Marsio Vyeyra, 68 - Remo Froyler, 7. Zeki Amduni, 32

22:45. Belarus - İsrail - 1:2

Qollar: Maks Ebonq, 16 - Şon Veysman, 85; 90+2

22:45. Kosovo - Rumıniya - 0:0

Xal durumu: İsveçrə - 9, Rumıniya - 7, İsrail - 4, Kosovo - 3, Andorra - 1, Belarus - 0

