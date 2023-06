Bakıda 19 yaşlı sürücü piyadanı vuraraq öldürüb

Metbuat.az xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Hüseynov Cafar Faiq oğlu “Hyundai İX 35” markalı avtomobillə Xəzər rayonu, Zaqulba prospektində mərkəz istiqamətində hərəkətdə olarkən piyada 1964-cü il təvəllüdlü, Bakı şəhər sakini Cabarova Şahsənəm Əli qızını vurub. Nəticədə sonuncu aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsində cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.