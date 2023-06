Mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin böyük qızı Fatimə bu gün məzun olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, Fatimə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində bakalavr pilləsi üzrə təhsilini tamamlayıb.

Qeyd edək ki, Məşədi Dadaş məscidinin imam-camaatı Hacı Şahin Həsənli martın 2-də ürəktutmadan vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.