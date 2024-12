“Aİ-92” markalı benzin çatışmır? - RƏSMİ

Bakı və regionlarda “Aİ-92” markalı benzinin qıtlığı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə iddialar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı SOCAR-dan Trend-ə bildirilib ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Neft Bazası Sahələrindən (NBS) sahibkarlar tərəfindən yanacaq götürülməsi və daşınması üçün müvafiq şərait yaradılıb.

"Bununla yanaşı, Bakıda yerləşən NBS-lərdən regionlara yanacaq daşınması prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə SOCAR tərəfindən özəl şirkətlərlə müvafiq danışıqlar aparılır.

Həmçinin, qeyd etmək istərdik ki, “SOCAR PETROLEUM” QSC-nin regionlarda fəaliyyət göstərən yanacaqdoldurma stansiyalarına yanacaq QSC-nin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 1 və 22 saylı NBS-lərindən şirkətin nəqliyyat vasitələri ilə təchiz edilir.

Gələcəkdə də yaranacaq hər hansı bir sual ilə bağlı ediləcək müraciətlərə tərəfimizdən müvafiq qaydada baxılacaq", - qurumdan qeyd edilib.

