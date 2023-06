Türkiyəli telejurnalist Fulya Öztürkün Ömür Kurtla birgə yazdığı “Qarabağ, sənə qovuşduq” adlı kitabı çap olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı paylaşım edib.

Türk və Azərbaycan dillərində çap olunan kitabda daha əvvəl yayımlanmamış yazılar və fotolar yer alır.

Kitabda Səlcuq Bayraktar, Cahit Bağçı, müğənni Azərin, dünyaca məşhur fotoqraf Reza Deqati və digərlərinin yazıları da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.