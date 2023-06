20 yaşlı Hikmət bacısının məzun günündə öldürüldü - TƏFƏRRÜAT / VİDEO

İdman Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi idi. İmtahanları uğurla verib, düz bir ay əvvəl isə telefon satışı mağazasında işə başlayıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, söhbət ötən gecə Nərimanov rayonu, Hidayətzadə 20 ünvanının sakini, ötən gecə qətlə yetirlən 20 yaşlı Hikmət Məmmədovdan gedir.

Dünən gecə böyük bacısı məzun adını qazandığına görə ailə bir yerə toplaşıb, bu sevinci bölüşürmüş.

İyunun 23-də axşam 21 radələrində məhəllə uşağları ona zəng edir. Faciə də, elə bundan sonra yaşanır.

Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 2005-ci il təvəllüdlü Məmmədov Fateh Vəkil oğlunu polis əməkdaşları saxlayıb.

DİN-in mətbuat xidmətindən bildirildi ki, aparılmış araşdırmalarla 2005-ci il təvəllüdlü Fateh Məmmədovun Nərimanov rayonu ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Hikmət Kərimova kəsici-deşici alətlə xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Hazırda cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən digər iki şəxsin də tutulması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.

Faktla bağlı Nərimanov rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

İbtidai istintaq davam etdirilir.

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.