Azərbaycanlı iş adamı Adnan Əhmədzadə argentinalı futbolçu Lionel Messinin ad günündə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial media səhifəsində məlumat verib.

Paylaşımdan biznesmenin futbolçuya Azərbaycan xalçası hədiyyə etdiyi anlaşılır.



Qeyd edək ki, dünən Messinin 36 yaşı tamam olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.