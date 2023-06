Bakıda sərnişin avtobusunun vurduğu piyada ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Meyvəli-Sədərək yolunda qeydə alınıb.

Belə ki, “Daewoo BC090” markalı avtobus yolun ortasında qoşa xəttin üzərində dayanmış piyada, 1991-ci il təvəllüdlü Muradov Sərxan Rizvan oğlunu vurub.

Piyada ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Amma onun həyatını xilas etmək mümkün olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.