Ərazi bütövlüyünün bərpası əmək miqrasiyasını aktivləşdirib - Vüsal Hüseynov

"Son iki il ərzində bu prosesə Azərbaycanın rəhbərliyi ilə bir sıra mühüm layihələr həyata keçirilib. Sədrliyimizin əsas prioritetləri miqrasiyaya bağlı qanunvericilik, miqrasiya üzrə statistik təhlillərin həyata keçirilməsi, iqlim dəyişikliyi və miqrasiya ilə bağlı inklüziv siyasət və fəaliyyət planlarının hazırlanması, institutsional idarələrin idarə edilməsi və digər mühüm istiqamətlərə nəzarət edir".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Bakıda keçirilən Almatı Prosesinin 3-cü Nazirlər Konfransının açılışında deyib.

O qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası ölkənin inkişaf gündəliyində yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsinə, o cümlədən miqrasiya proseslərinin – xüsusilə də əmək miqrasiyasının daha da aktivləşməsinə şərait yaradıb. Bu reallıq ölkəmizdə və regionda miqrasiya siyasətinə yeni yanaşmaların formalaşmasına səbəb olub.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

