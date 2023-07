Yeni tikililərdə "komendant pulu" qanunidir? - VİDEO

Yeni tikililərdə yaşayan vətəndaşlar kommunal ödənişlərlə yanaşı, “komendant pulu” verməli olurlar. Bu isə mənzilin sahəsinə görə tənzimlənir.

Maraqlıdır, bu ödəniş qanunidirmi? Ümumiyyətlə, “komendant pulu” hara xərclənir?

Paytaxtda yerləşən yeni tikililərdən birinin komendantı deyir ki, sözügedən ödəniş qanunidir:

“Yığılan pul abadlıq işlərinə, işçilərin əməkhaqlarının ödənilməsinə, liftlərin texniki xidmətinə, blokun işıqlanmasına xərclənir. Narazılıq edənlərə hesabat verə bilərəm”.

Ətraflı Baku TV-nin videosunu təqdim edirik:

