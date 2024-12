"Real" namizədi müəyyən etdi - Ançelottinin yerinə o gəlir

"Real Madrid"in gündəmində yenidən Xabi Alonso var.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəhbərlik, baş məşqçi Karlo Ançelottini mövsümün sonunda göndərəcəyi halda onun yerinə Alonsonun gətirilməsini nəzərdən keçirir. Hazırda "Bayer Leverkuzen"i çalışdıran Alonso keçmişdə "Real"da oynadığı üçün onun klubda nüfuzu var. Məşqçinin Bayer Leverkuzen"dəki uğurları da diqqət çəkir. "Fichajes"də dərc edilən xəbərə görə, "Real" rəhbərliyi Ançelotti ilə davam etməkdə maraqlı deyil. Buna görə də, mövsümün sonunda o göndərilə bilər. Karlo Ançelottinin "Roma"nı çalışdıra biləcəyi deyilir.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin rəhbərliyi altında "Real" bu mövsüm 18 matçda 12 qələbə, 4 heç-heçə və 2 məğlubiyyət əldə edib. 40 xal toplayan "Real" La Liqada 2-ci yerdə mövqe tutub. İspaniya nəhəngi Çempionlar Liqasında 6 görüşdə 3 qələbə və 3 məğlubiyyət əldə edərək, 9 xalla 20-ci pillədə qərarlaşıb.

