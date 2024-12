25 dekabr Bakı-Qroznı reysi zamanı qəzaya uğrayan sərnişin təyyarəsinin canlı şahidi olan AZAL-ın bələdçisi Zülfüqar Əsədov AzTV-ə müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zülfüqar Əsədov qəza zamanı anbaan yaşananlardan danışıb. O, təyyarə havada olarkən iki dəfə zərbə aldığını bildirib. Bələdçi həmin zərbələrdən birində qolundan yaralanıb.

Həmin videosüjeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.