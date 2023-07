Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin zəlzələ ilə bağlı etdiyi paylaşımla gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir sosial media səhifəsində bu sözləri qeyd edib:

"Neftçi" İsraildə çempion oldu, Bakıda isə zəlzələ oldu... Niderland, Macarıstan, Litva, İsrail və Çin komandalarına qalib gəlmələri münasibətilə komanda üzvlərini təbrik edirəm!!!"

Qeyd edək ki, yerli vaxtla saat 00:01-də Xəzər dənizində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub. Yeraltı təkanlar Bakı və digər şəhərlərdə də hiss olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.