“Ermənistanda saxlanılan hərbçilərimizlə bağlı qəti etirazımızı bildirmişik və bütün tərəfdaşlarımıza mütəmadi olaraq bu haqda məlumatları çatdırırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva deyib.

Onun sözlərinə görə, Ermənistanda saxlanılan hərbçilərimizlə bağlı məhkəmənin keçirilməsi və hökmün çıxarılmasının beynəlxalq hüquq normalarına ziddir.

