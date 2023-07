“Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarını alqışlayırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov tviterdə yazıb.

O bildirib ki, bu, məhkəmənin yekdil qərarı olub.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə Laçın sərhəd-buraxılış məntəqəsinin yaradılması ilə bağlı Ermənistanın vəsatətini rədd edib.

