“Real Madrid”in tvitter hesabında Arda Gülerlə bağlı paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “#WelcomeArda” paylaşımı, bu günə qədər “Real Madrid”in tvitter səhifəsində ən çox bəyənilən post olub.

