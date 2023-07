Ucar Rayon İcra Hakimiyyətinin (RİH) əməkdaşı Ramin İsmayılovu paytaxt ərazisində maşın vurub.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən bildirir ki, RİH-nin Hüquq Şöbəsinin məsləhətçisi olan R.İsmayılov yeddi gün komada qalıb və bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, ailəli idi və bir qız övladı var.

