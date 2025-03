Kəlbəcərdə ağır qəza - Ölən var

Kəlbəcərdə ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən məlumat verir ki, bu gün səhər saatlarında yük avtomobili Kəlbəcər rayon Qamışlı kəndində hərəkətdə olan zaman idarəetməni itirərək dərəyə aşıb.

Nəticədə, sərnişin 64 yaşlı Gəncə şəhər sakini M. Məmmədov hadisə yerində, digər sərnişin 48 yaşlı Şəmkir rayon sakini R. Şahnəzərov isə xəstəxanada ölüb.

Sürücü 37 yaşlı E. Nadirov müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.