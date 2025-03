Rusiya ordusunun düşməndən böyük ölçüdə təmizlədiyi Kursk vilayətində çoxlu sayda əcnəbi zabit və snayper mühasirədədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya ordusundakı hərbçilər məlumat verib. Açıqlamada deyilir ki, Kursk vilayətində çoxlu sayda zabit və xarici ölkələrdən gələn snayperlərdən ibarət qrup var. Qrupun daha çox ingiliscə danışan muzdlulardan ibarət olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, Rusiya ordusu Kursk vilayətində genişmiqyaslı hücuma başlayıb. Bunun ardınca Rusiya Prezidenti Vladimir Putin regiona səfərə getmişdi.

