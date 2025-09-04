Uğur qazanacaq 3 bürc - Xoşbəxt olmaq növbəsi onlarındır

Uğur qazanacaq 3 bürc -
01:15 4 Sentyabr 2025
124 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

2025-ci ilin payızının ilk həftəsi üçün ulduz falı bürcün üç əlamətinin həyatında müsbət dəyişikliklər vəd edir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, qaranlıq zolaq nəhayət bitəcək. Bu şanslılar sevinc və rahatlıq hiss edəcəklər.

Sentyabrın 3-dən sonra kimin bəxti gətirəcək?

Əkizlər

Dəyişməz görünən hər şey çeviklik qazanmağa başlayacaq. Problemlərə fərqli bucaqdan baxa və ən çətin məsələləri belə həll edə biləcəksiniz.

Bu gündə ən vacib şey özünüzə yazığı gəlməkdən xilas olmaqdır. Mənfi düşünməyi dayandırın. Sevinci seçməklə siz yeni imkanlar və şanslar cəlb edəcəksiniz.

Oxatan

Mühüm bir həqiqəti dərk edirsiniz - keçmişi saxlamağın mənası yoxdur. Artıq buraxıb onun yerinə azadlığı və xoşbəxtliyi seçmək vaxtıdır.

Kədər əriməyə başlayacaq, yeni bir həyata baxış üçün yer açacaq. Uğurunuzun açarı intuisiyadır. Özünüzə güvənin və yeni enerji alacaqsınız və perspektivli fürsətləri cəlb edəcəksiniz.

Balıqlar

Düzgün qərarlar qəbul etməyə heç nə mane olmayacaq. Aydınlıq, rahatlıq və öz həyatınıza nəzarət hissi gələcək.

Enerjinizi kədər və günaha sərf etmək istəmədiyinizi başa düşəcəksiniz. Əvəzində yeni imkanlar açmaq istəyi olacaq və qarşıda çoxlu imkanlar olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bəxtəvər olacaq 4 bürc -

Bəxtəvər olacaq 4 bürc - Vəzifə alacaqlar

03 Sentyabr 2025 19:47
Arzularına çatacaq 2 bürc -

Arzularına çatacaq 2 bürc - Pul axını olacaq

03 Sentyabr 2025 01:15
3 bürc üçün şans qapıları açıldı -

3 bürc üçün şans qapıları açıldı - Çətinliklər geridə qaldı

02 Sentyabr 2025 19:42
Tanışlıqda pula önəm verən bürc -

Tanışlıqda pula önəm verən bürc - Lüks həyatı sevirlər

02 Sentyabr 2025 01:15
Arzularına çatacaq 3 bürc -

Arzularına çatacaq 3 bürc - Möhtəşəm sürpriz olacaq

01 Sentyabr 2025 20:04
Bu bürclər sentyabrda yeni iş imkanı tapacaq

Bu bürclər sentyabrda yeni iş imkanı tapacaq

31 Avqust 2025 17:25
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avropa ölkəsində faciə -

04 Sentyabr 2025 00:38

Azərbaycan, ŞƏT və regional təhlükəsizlik

04 Sentyabr 2025 00:07

Bu məktəblərə yeni direktor təyin edildi

03 Sentyabr 2025 23:59

Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanması başa çatdı

03 Sentyabr 2025 23:53

Putinə mesajım yoxdur, o, mənim mövqeyimi bilir -

03 Sentyabr 2025 23:24

İlham Rəhimova sanksiya tətbiq edildi

03 Sentyabr 2025 22:15

Tanınmış aparıcı efirə qayıtdı

03 Sentyabr 2025 22:12

Rusiya Hindistana yeni S-400-lər tədarük edir

03 Sentyabr 2025 21:49

​Azərbaycan millisi qələbə qazandı

03 Sentyabr 2025 21:20

“Qalatasaray” tarixi transferə imza atdı

03 Sentyabr 2025 20:43