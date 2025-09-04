Bu halda da aliment almaq mümkündür

22:47 4 Sentyabr 2025
183 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
Azərbaycanda rəsmi nigah bağlamayan valideynlərdən dünyaya gələn uşaqların sayı hər il artmaqdadır. Bəs, belə hallarda uşağın aliment hüququ necə təmin olunur?

Hüquqşünas Ramil Süleymanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, rəsmi nigah olmasa da, uşağın aliment hüququ məhkəmə yolu ilə təmin edilə bilər:

“Uşaq doğulduqda mütləq şəkildə onun doğum haqqında şəhadətnaməsində ata və anasının adı yazılır. Əgər valideynlər arasında, yəni ana və ata arasında, uşağın atalıq hüququ ilə bağlı mübahisə varsa, birinci növbədə bu məsələ həll olunmalıdır. Məsələn, əgər ata uşağın ondan olduğunu mübahisələndirirsə, məhkəmə qaydasında bioloji ekspertiza təyin olunur. Ekspertiza nəticəsində müəyyən olunarsa ki, uşağın atası məhz həmin şəxsdir, məhkəmə onun ata kimi tanınması və müvafiq qeydiyyatın aparılması barədə qərar qəbul edir. Bundan sonra tərəflər arasında rəsmi nigah olmasa belə, valideyn öhdəlik daşıyır ki, uşağı himayə etsin. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, məhkəmə valideynin aliment ödəməsi barədə qərar qəbul edə bilər”.

Hüquqşünas qeyd edib ki, aliment sabit pul məbləği şəklində və ya əmək haqqının və digər gəlirlərin müəyyən hissəsi ilə müəyyən edilə bilər və bu öhdəlik valideynin üzərinə qoyulur.

Aliment
