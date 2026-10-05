Bu gün diş fırçası və diş məcunu gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Bəs bu vasitələr mövcud olmamışdan minlərlə il əvvəl insanlar dişlərini necə təmizləyirdilər? Məlum olur ki, qədim sivilizasiyalar ağız gigiyenasına düşündüyümüzdən daha çox diqqət yetiriblər.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, tarixdə dişləri təmizləmək üçün istifadə olunan ən qədim vasitələrdən biri nazik ağac budaqları olub. Babilistanda təxminən eramızdan əvvəl 3500-cü illərdə ucları liflərə ayrılmış çubuqlardan istifadə edildiyi barədə arxeoloji sübutlar var. Bu çubuqlar dişlərin üzərində sürtülərək qida qalıqlarının təmizlənməsinə kömək edirdi.
Qədim Misirdə isə diş təmizləmək üçün müxtəlif toz qarışıqlarından istifadə olunurdu. Mənbələrdə bəzi qədim reseptlərdə heyvan dırnaqlarından alınmış toz, yandırılmış yumurta qabığı, pemza daşı və su kimi maddələrin yer aldığı bildirilir. Sonrakı dövrlərdə nanə, duz, istiot və digər bitki mənşəli məhsulların da diş təmizləyici qarışıqlarda istifadə edildiyi qeyd olunur.
Qədim yunanlar və romalılar da ağız gigiyenasına xüsusi vasitələrlə yanaşırdılar. Onlar diş çubuqlarından istifadə edir, bəzi hallarda sümük, istiridyə qabığı və kömür kimi maddələrdən hazırlanmış aşındırıcı tozlarla dişlərini təmizləyirdilər. Lakin həmin dövrdə diş xəstəliklərinin səbəbləri və onların qarşısının alınması barədə müasir tibbi biliklər mövcud deyildi.
Ən maraqlı üsullardan biri isə bu gün də bəzi ölkələrdə istifadə olunan misvakdır. Xüsusi ağacların budaqlarından hazırlanan bu çubuğun bir ucu çeynənərək liflərə ayrılır, daha sonra həmin hissə diş fırçası kimi istifadə edilir. Misvakın istifadəsinin minilliklər əvvələ gedib çıxdığı və müxtəlif bölgələrdə fərqli bitkilərdən hazırlanan çubuqlardan istifadə edildiyi bildirilir.
Bir sözlə, müasir diş fırçası və məcunun yaranmasından çox əvvəl insanlar dişlərini təmiz saxlamağın yollarını axtarıblar. Ağac çubuqları, təbii tozlar və müxtəlif bitki mənşəli vasitələr min illər əvvəl insanların istifadə etdiyi ağız gigiyenası üsulları arasında olub.