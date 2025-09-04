6 min il sonra açılacaq zaman kapsulunda nələr var?

ABŞ-nin Corciya ştatında yerləşən Oqlethorp universiteti unikal zaman kapsulu hazırlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, zaman kapsulu bugünkü dünyanı gələcək sivilizasiyalara izah etmək üçün nəzərdə tutulub. Məlumata görə, “Sivilizasiyanın sərdabəsi” adlandırılan kapsul 1940-cı ildə möhürlənib və 8113-cü ildə açılmaq üçün nəzərdə tutulub. Onun məqsədi zəmanəmizin bilik və artefaktlarını gələcək nəsillərə ötürmək və 6000 il sonra bəşəriyyətə mesaj verməkdir. Müasir zaman kapsulunun ideyası Oqlethorp universitetinin rəhbəri Thornvell Ceykobs tərəfindən hazırlanıb. Sivilizasiyalar anbarı firon məzarını xatırladan dizaynla tikilib. Burada 1930-cu illərə aid 6000 illik tarixi əks etdirən minlərlə artefakt var.
Bunlara caz artisti Artie Şavun səsyazmaları, 1898-ci ildən bəri çəkilmiş filmlər, mikrofilmdə yazılmış 100 kitab, Donald Duk fiqurları kimi gündəlik əşyalar və bütün artefaktların ətraflı təsvirini özündə əks etdirən "Rekordlar Kitabı" daxildir.