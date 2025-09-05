Uğurlu dövrə qədəm qoyan 3 bürc - Şans qapıları açıldı

Sentyabrın 4-dən etibarən bürcün üç əlaməti Ayın Balıqlar bürcündə olduğu dövrə təsadüf edərək əlverişli dövrə daxil olur.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu zaman yüksək intuisiya və emosional yenilənməyə kömək edir. Hər şey sürətlə dəyişir və biz də yetişəcəyik. Bu müddət ərzində biz bağışlayırıq, buraxırıq və davam edirik.
Çətinliklər daha az aşılmaz görünür və bu, hərəkətləri ruhlandırır. İstədiyimizə çatmaq üçün qapını sındırmaq məcburiyyətində deyilik və Kainat bunu asanlaşdırır.
Üç bürc üçün yeni imkanlar açılır, daha uğurlu bir dövrün başlanğıcını qeyd edir. Vəziyyət dəyişir və Kainat sanki sülh, tərəqqi və ümid verməyə çalışır.
Əkizlər
Ay Balıqlar bürcündə zehniniz düşündüyünü eşitmək üçün kifayət qədər sakitləşir. Beləliklə, Əkizlər, sizinlə nə baş verdiyini başa düşə bilərsiniz. Sentyabrın 4-də nəyinsə aydınlaşdığını hiss edə bilərsiniz. Bu, sadəcə bir hissdir, amma onunla birlikdə getməlisiniz.
Bu gün ünsiyyətin çox asanlıqla axacağını görəcəksiniz və bu, işinizə kömək edə bilər. Bu ay tranziti yumşaq və mehribandır və bu gündə baş verən hər şey incəliklə doludur.
Heç kim sizi tələsdirmir, Əkizlər, amma işlər davam edir. Əslində, həm yeni, həm də canlandırıcı hiss edən bu incə toxunuşdur. Bununla işləyə bilərsiniz. Bu uğurlu dəyişiklik hər şeyi məcbur etməyə ehtiyac olmadığını başa düşdüyünüz zaman başlayır. Sadəcə hər şeyin öz-özünə inkişaf etməsinə icazə verin və hər şey mükəmməl olacaq.
Şir
Çiyinlərinizdən ağır bir yükün qalxdığını hiss edirsiniz ki, bu da Ay Balıqlar bürcündə tez-tez bir çox insanın başına gəlir. Sentyabrın 4-də özünüzü yeni və perspektivli nəsə götürməyə hazır hiss edəcəksiniz.
Bu, səylərinizin demək olar ki, dərhal mükafatlandırılacağı yeni bir şans dövrünün başlanğıcıdır. Ani karma və şans heç də pis iş deyil.
Sağlam bir ağıl və bədən əldə etmək üçün bütün lazımi addımları atdığınız üçün, indi biliklərinizi praktikada tətbiq etməyə hazırsınız. Bu o deməkdir ki, etdiyiniz işlərə məna verə bilərsiniz. Artıq nə emosional, nə də zehni olaraq bloklanmısınız. Əksinə, siz dəyişməyə və yeni gələcək ideyasına açıqsınız.
Oğlaq
Sentyabrın 4-də bu günün ən yaxşısı gün boyu sizi izləyən geniş yayılmış sakitlik hissdir. Balıq bürcündə olan Ay qəzəbi və məyusluğu yatırtdığı bilinir və bu tranzit zamanı dünya ilə barışdığınızı əldə edin.
Bu tranzit vaxtı gözlənilməz xoş xəbərlər ala bilərsiniz və ya istədiyiniz halda, həqiqətən faydalı olan köməklik ala bilərsiniz. Bütün bunlar sizə tək olmadığını xatırladır və bu gözəldir.
Hər şeydən çox, başa düşürsən ki, bir mübarizə aparmalı olsan belə, yenə də buna dəyər. Tərəzi nəhayət tarazlıq tapacaq və zamanla yaxşı şans gələcək.