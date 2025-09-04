Süni zəka müəllimlərin iş yükünü azaldacaq - Ekspert

Süni zəka müəllimlərin iş yükünü azaldacaq -
22:58 4 Sentyabr 2025
148 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Elm və Təhsil Nazirliyi Bakı məktəblərində 300 müəllim üçün “Tədris prosesində Süni Zəka texnologiyaları” üzrə təlimlərə start verir. Məqsəd pedaqoqlara süni zəkanın dərslərdə tətbiqi ilə bağlı bacarıqlar qazandırmaqdır. Bəs süni intellektin dərslərdə tətbiqi şagirdlərin öyrənmə keyfiyyətinə hansı təsirləri göstərəcək?

Təhsil İşçilərinin Həmrəyliyi Alyansının (TİHA) sədri, təhsil eksperti Əmrah Həsənli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, müəllimlərə süni intellektin öyrədilməsi dərs keyfiyyətini artıracaq:

“Süni intellektin təhsilə tətbiqi hazırda qlobal miqyasda ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Elm və Təhsil Nazirliyinin bu istiqamətdə atdığı addım isə olduqca müsbət və zamanın tələbinə uyğun qərardır. Müəllimlərə süni intellekt texnologiyalarının öyrədilməsi ilk növbədə dərs prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edəcək. Süni intellekt fərdi yanaşmanı gücləndirir. Hər bir şagirdin öyrənmə sürəti, maraq dairəsi və çətinlikləri fərqlidir. Müəllim süni intellekt alətlərindən istifadə etməklə şagirdlərin fərdi ehtiyaclarını daha tez görə və dərhal uyğun resurs təqdim edə bilər. Bu, ənənəvi dərslərdə çətin olan, lakin texnologiyanın dəstəyi ilə daha əlçatan hala gələn bir imkandır. Digər tərəfdən, süni intellekt müəllimlər üçün iş yükünü azaldacaq. Qiymətləndirmə, testlərin yoxlanılması, dərs planlarının hazırlanması və əlavə tədris materiallarının yaradılması kimi işləri texnologiyanın üzərinə yönləndirmək mümkündür. Bu isə müəllimlərin şagirdlərlə canlı ünsiyyətə və tərbiyəvi fəaliyyətə daha çox vaxt ayırmasına şərait yaradacaq”.

Ekspertin sözlərinə görə, şagirdlər üçün süni intellekt həm də motivasiyaedici vasitə ola bilər:

“İnteraktiv dərs modelləri, oyunlaşdırılmış testlər və fərdi tapşırıqlar öyrənmə prosesini daha maraqlı edəcək. Ən önəmlisi isə süni intellekt uşaqlara müasir əmək bazarında tələb olunan bacarıqları analitik düşünmə, texnologiyadan səmərəli istifadə və yaradıcı yanaşmanı daha erkən yaşlardan formalaşdırmağa kömək edəcək. Təbii ki, bütün bu imkanlarla yanaşı, etik və pedaqoji çərçivələrin qorunması vacibdir. Süni intellekt müəllimi əvəz etməməli, onun işini tamamlamalıdır. Dövlətin həyata keçirdiyi bu tip təlimlər də məhz həmin balansın qorunmasına xidmət edir. Müəllimlər texnologiyanı öyrənməklə yanaşı, onu pedaqoji prinsiplərə uyğun tətbiq etməyi də bacarırlar”.

Ekspert bildirib ki, süni intellektin dərslərdə tətbiqi ümumilikdə təhsil sistemimizin beynəlxalq standartlara yaxınlaşmasına töhfə verəcək.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Əmrah Həsənli
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Həmin məktəbə yeni direktor təyin edildi -

Həmin məktəbə yeni direktor təyin edildi - FOTO

04 Sentyabr 2025 21:08
Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun cavabları elan olundu

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun cavabları elan olundu

04 Sentyabr 2025 14:41
Kolleclərə elektron qeydiyyata bu tarixdən start verilir

Kolleclərə elektron qeydiyyata bu tarixdən start verilir

04 Sentyabr 2025 12:13
Bu məktəblərə yeni direktor təyin edildi

Bu məktəblərə yeni direktor təyin edildi

03 Sentyabr 2025 23:59
“Xüsusi məktəblərin bağlanması uşaqların təhsil hüququnu məhdudlaşdırmayacaq” -

“Xüsusi məktəblərin bağlanması uşaqların təhsil hüququnu məhdudlaşdırmayacaq” - Ekspert

03 Sentyabr 2025 20:03
İmtahandan kəsilən abituriyentlərin nəzərinə

İmtahandan kəsilən abituriyentlərin nəzərinə

03 Sentyabr 2025 19:32
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​İtaliya Ukraynaya qoşun göndərməyəcək

04 Sentyabr 2025 23:42

Azərbaycan beynəlxalq platformalarda söz sahibidir -

04 Sentyabr 2025 23:22

Sentyabrın 5-də bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

04 Sentyabr 2025 23:09

Azərbaycan millisi qələbə qazanaraq xalqa sevinc bəxş etmək istəyir -

04 Sentyabr 2025 23:02

Süni zəka müəllimlərin iş yükünü azaldacaq -

04 Sentyabr 2025 22:58

Bu halda da aliment almaq mümkündür

04 Sentyabr 2025 22:47

Türkiyə Gürcüstana qalib gəldi

04 Sentyabr 2025 22:35

Rəqsanənin həbsindən sonra əri göründü -

04 Sentyabr 2025 22:33

Nevada ştatında 100-dən çox insan qalığı tapıldı

04 Sentyabr 2025 22:24

Bölgələrdə hansı idman tədbirləri keçiriləcək? -

04 Sentyabr 2025 21:46