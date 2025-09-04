Süni zəka müəllimlərin iş yükünü azaldacaq - Ekspert

Elm və Təhsil Nazirliyi Bakı məktəblərində 300 müəllim üçün “Tədris prosesində Süni Zəka texnologiyaları” üzrə təlimlərə start verir. Məqsəd pedaqoqlara süni zəkanın dərslərdə tətbiqi ilə bağlı bacarıqlar qazandırmaqdır. Bəs süni intellektin dərslərdə tətbiqi şagirdlərin öyrənmə keyfiyyətinə hansı təsirləri göstərəcək?
Təhsil İşçilərinin Həmrəyliyi Alyansının (TİHA) sədri, təhsil eksperti Əmrah Həsənli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, müəllimlərə süni intellektin öyrədilməsi dərs keyfiyyətini artıracaq:
“Süni intellektin təhsilə tətbiqi hazırda qlobal miqyasda ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Elm və Təhsil Nazirliyinin bu istiqamətdə atdığı addım isə olduqca müsbət və zamanın tələbinə uyğun qərardır. Müəllimlərə süni intellekt texnologiyalarının öyrədilməsi ilk növbədə dərs prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edəcək. Süni intellekt fərdi yanaşmanı gücləndirir. Hər bir şagirdin öyrənmə sürəti, maraq dairəsi və çətinlikləri fərqlidir. Müəllim süni intellekt alətlərindən istifadə etməklə şagirdlərin fərdi ehtiyaclarını daha tez görə və dərhal uyğun resurs təqdim edə bilər. Bu, ənənəvi dərslərdə çətin olan, lakin texnologiyanın dəstəyi ilə daha əlçatan hala gələn bir imkandır. Digər tərəfdən, süni intellekt müəllimlər üçün iş yükünü azaldacaq. Qiymətləndirmə, testlərin yoxlanılması, dərs planlarının hazırlanması və əlavə tədris materiallarının yaradılması kimi işləri texnologiyanın üzərinə yönləndirmək mümkündür. Bu isə müəllimlərin şagirdlərlə canlı ünsiyyətə və tərbiyəvi fəaliyyətə daha çox vaxt ayırmasına şərait yaradacaq”.
Ekspertin sözlərinə görə, şagirdlər üçün süni intellekt həm də motivasiyaedici vasitə ola bilər:
“İnteraktiv dərs modelləri, oyunlaşdırılmış testlər və fərdi tapşırıqlar öyrənmə prosesini daha maraqlı edəcək. Ən önəmlisi isə süni intellekt uşaqlara müasir əmək bazarında tələb olunan bacarıqları analitik düşünmə, texnologiyadan səmərəli istifadə və yaradıcı yanaşmanı daha erkən yaşlardan formalaşdırmağa kömək edəcək. Təbii ki, bütün bu imkanlarla yanaşı, etik və pedaqoji çərçivələrin qorunması vacibdir. Süni intellekt müəllimi əvəz etməməli, onun işini tamamlamalıdır. Dövlətin həyata keçirdiyi bu tip təlimlər də məhz həmin balansın qorunmasına xidmət edir. Müəllimlər texnologiyanı öyrənməklə yanaşı, onu pedaqoji prinsiplərə uyğun tətbiq etməyi də bacarırlar”.
Ekspert bildirib ki, süni intellektin dərslərdə tətbiqi ümumilikdə təhsil sistemimizin beynəlxalq standartlara yaxınlaşmasına töhfə verəcək.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az