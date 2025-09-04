Sentyabrın 5-də bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Sentyabrın 5-də bu ərazilərdə qaz kəsiləcək
23:09 4 Sentyabr 2025
337 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Aşkar olunmuş qaz sızmalarının aradan qaldırılması, yeni çəkilmiş qaz xəttinin mövcud şəbəkəyə birləşdirilməsi, həmçinin qaz kəməri üzərində şam və siyirtmənin quraşdırılması ilə əlaqədar sentyabrın 5-i saat 10:00-dan etibarən bəzi ərazilərdə qaz təchizatı dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.

Belə ki, təmir-bərpa işləri aparılan müddətdə Qaradağ rayonu üzrə Səngəçal qəsəbəsi, Yol evləri və Bağ evləri yaşayış massivlərinin, Sabunçu rayonu üzrə Bakıxanov qəsəbəsi Y.Əliyev, B.Bünyatov, İ.Anaşkin, Əməkçi küçələrinin və N.İsmayılov prospektinin bir hissəsinin, Maştağa qəsəbəsinin isə X.Səfərəliyev, M.Hüseynzadə, M.Şəfai, G.Əsgərova, H.Zərdabi küçələrinin, Yasamal rayonu üzrə M.Seyidov və H.Zərdabi küçələrinin, Suraxanı rayonu üzrə isə Hövsan, Bahar, Dədə Qorqud qəsəbələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu halda da aliment almaq mümkündür

Bu halda da aliment almaq mümkündür

04 Sentyabr 2025 22:47
Xaricdən nə qədər zinət əşyası gətirə bilərik?

Xaricdən nə qədər zinət əşyası gətirə bilərik?

04 Sentyabr 2025 21:42
Azərbaycanın neçə ölkədə səfirliyi var? -

Azərbaycanın neçə ölkədə səfirliyi var? - SORĞU

04 Sentyabr 2025 21:22
Geri çağırılan səfir Leyla Abdullayevanın həyat yoldaşıdır

Geri çağırılan səfir Leyla Abdullayevanın həyat yoldaşıdır

04 Sentyabr 2025 20:28
Bu şəxslər 8 min manat cərimə oluna bilər

Bu şəxslər 8 min manat cərimə oluna bilər

04 Sentyabr 2025 19:57
Ödənişi neçə gün gecikdirəndə "problemli kredit" olur?

Ödənişi neçə gün gecikdirəndə "problemli kredit" olur?

04 Sentyabr 2025 19:51
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​İtaliya Ukraynaya qoşun göndərməyəcək

04 Sentyabr 2025 23:42

Azərbaycan beynəlxalq platformalarda söz sahibidir -

04 Sentyabr 2025 23:22

Sentyabrın 5-də bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

04 Sentyabr 2025 23:09

Azərbaycan millisi qələbə qazanaraq xalqa sevinc bəxş etmək istəyir -

04 Sentyabr 2025 23:02

Süni zəka müəllimlərin iş yükünü azaldacaq -

04 Sentyabr 2025 22:58

Bu halda da aliment almaq mümkündür

04 Sentyabr 2025 22:47

Türkiyə Gürcüstana qalib gəldi

04 Sentyabr 2025 22:35

Rəqsanənin həbsindən sonra əri göründü -

04 Sentyabr 2025 22:33

Nevada ştatında 100-dən çox insan qalığı tapıldı

04 Sentyabr 2025 22:24

Bölgələrdə hansı idman tədbirləri keçiriləcək? -

04 Sentyabr 2025 21:46