Bəxtəvər olacaq 4 bürc - Vəzifə alacaqlar

Bəxtəvər olacaq 4 bürc -
19:47 3 Sentyabr 2025
Sentyabr ayının ulduz falı bürcün bir neçə əlaməti üçün bir sıra maliyyə imkanları vəd edir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar gəlirlərini artıra və karyeralarını inkişaf etdirə biləcəklər.

Sentyabrda pulla kimin bəxti gətirəcək?

Əkizlər

Artıq ayın əvvəlində ikinci pul evində olacaq Venera və Yupiterin təsiri altında maddi nemətlər hiss edə bilərsiniz.

Bu dövrdə yeni karyera imkanları yarana bilər ki, bu da əlavə gəlir əldə etməyə imkan verəcək.

Şir

Sizi qazanc və maliyyə planlaması üçün əlverişli şərtlər gözləyir, bu da gəlirinizi artırmağa kömək edəcəkdir.

Günəş və Venera ikinci pul evinə daxil olacaq, bu o deməkdir ki, payızın ilk ayını mütləq gəlirli layihələrin həyata keçirilməsinə və yeni gəlir mənbələrinin yaradılmasına həsr etməyə dəyər.

Oxatan

Xüsusən də maliyyəyə cavabdeh olan səkkizinci evdə Yupiterin təsiri altında pul qazanmaq üçün geniş imkanlarınız olacaq.

Partnyorunuz, əgər sizdə varsa, uğura da arxalana bilər. İnvestisiyalar və maliyyə planlarını nəzərdən keçirmək üçün yaxşı dövrdür.

Dolça

Saturn altı ay ərzində ikinci pul evinizə qayıtdı və bu, əvvəlki maliyyə planlarını və səhvlərini qiymətləndirməyə imkan verdi.

Səkkizinci evdə olan Günəş gəlirə diqqətinizi artırır, Venera və Merkurinin tranziti isə maliyyə dəyişikliklərini və sərfəli sövdələşmələri asanlaşdıracaq.

