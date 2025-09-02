Sentyabrın 3-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 3-də havanın temperaturu dəyişəcək
12:36 2 Sentyabr 2025
247 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Sentybarın 3-də Azərbaycanda Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-75 %, gündüz 30-35 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 33-38, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda ölənlərin çoxu kişilərdir -

Azərbaycanda ölənlərin çoxu kişilərdir - STATİSTİKA

02 Sentyabr 2025 14:58
Bakıda qadın qətlə yetirildi

Bakıda qadın qətlə yetirildi

02 Sentyabr 2025 14:49
Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:38
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılan var

02 Sentyabr 2025 14:24
Azərbaycanda ana və körpə ölümü azaldı

Azərbaycanda ana və körpə ölümü azaldı

02 Sentyabr 2025 13:57
Azərbaycana yaşamaq üçün gələnlərin sayı açıqlandı

Azərbaycana yaşamaq üçün gələnlərin sayı açıqlandı

02 Sentyabr 2025 13:49
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanda ölənlərin çoxu kişilərdir -

02 Sentyabr 2025 14:58

Bakıda qadın qətlə yetirildi

02 Sentyabr 2025 14:49

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:38

Bakının bu ərazilərində yeni qazanxanalar tikilir -

02 Sentyabr 2025 14:30

Onlar üçün yenidən imtahan keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:21

"Qalatasaray"dan rekord transfer

02 Sentyabr 2025 14:11

"Azəristilik" qışa nə dərəcədə hazırdır? -

02 Sentyabr 2025 14:05

Azərbaycanda ana və körpə ölümü azaldı

02 Sentyabr 2025 13:57

Azərbaycana yaşamaq üçün gələnlərin sayı açıqlandı

02 Sentyabr 2025 13:49

“Universitetlər daha çox əcnəbi tələbə cəlb etməlidir” -

02 Sentyabr 2025 13:36