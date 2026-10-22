Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər hisslərini açıq göstərməkdənsə, qürurlarını qorumağa üstünlük verə bilərlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, qürur və eqo bəzi insanların sevgi münasibətlərində güzəştə getməsini çətinləşdirə bilər.
Şir
Şirlər münasibətlərdə diqqət və dəyər görməyi sevirlər. İncidikdə ilk addımı atmaq onlara çətin gələ bilər, çünki qürurlarından geri çəkilmək istəmirlər. Bəzən sevdikləri insana qarşı hissləri güclü olsa da, haqlı olduqlarını sübut etməyə çalışırlar.
Əqrəb
Əqrəblər sevdikləri insana dərindən bağlansalar da, incikliklərini asanlıqla unutmurlar. Qarşı tərəfin ilk addımı atmasını gözlədikləri üçün münasibətlərdə uzun sürən soyuqluq yarana bilər. Onlar üçün etibar və özünəhörmət hissi sevgidə mühüm yer tutur.
Oğlaq
Oğlaqlar hisslərindən çox məntiqlə hərəkət etməyə çalışırlar. Səhv etdiklərini qəbul etmək və mövqelərindən geri çəkilmək bəzən onlar üçün çətin olur. Münasibətlərdə qürurlarını qorumaq istəyi sevgilərini ifadə etmələrinə mane ola bilər.
Buğa
Buğalar qərarlarında möhkəm dayanmaqları və inadkarlıqları ilə seçilirlər. Mübahisə zamanı geri addım atmaqdansa, öz mövqelərini müdafiə etməyə üstünlük verə bilərlər. Sevdikləri insana bağlı olsalar da, güzəştə getmək istəmədikdə münasibətlərdə gərginlik yarana bilər.