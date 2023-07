İyulun 11-də Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Ədliyyə Nazirliyi ilə birlikdə ədliyyə orqanlarında işləmək istəyən namizədlər üçün test imtahanı keçirib.

DİM-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, qeydiyyatdan keçmiş 136 nəfərdən 13-ü imtahana gəlməyib. İmtahanda 55 və dаhа çох bаl tоplаmış 63 namizəd müsabiqənin ikinci mərhələsinə – müsahibəyə buraxılıb.

