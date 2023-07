“Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.

Dəyişikliyə əsasən, “Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17.1-ci maddəsindən “himayədar ailə,” sözləri çıxarılıb.

