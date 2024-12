Suriyada rejimini devirən silahlı qruplar birləşmək üçün razılığa gəldi

Suriyada yeni administrasiya Baas rejimini devirən silahlı qruplarla Müdafiə Nazirliyinin çətiri altında birləşmək üçün razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, razılığa əsasən silahlı qruplar ləğv edilərək, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərəcək. Suriya xəbər agentliyinin məlumatına görə, rejimi devirən silahlı qruplar Suriyada yeni administrasiyanın rəhbəri Əhməd Şara ilə görüşüb. Razılaşma bu görüşdə əldə edilib. İclasda yeni administrasiya silahlı dəstələrlə özlərini ləğv edib Müdafiə Nazirliyinin çətiri altında birləşməklə bağlı razılaşıb.

Qeyd edək ki, “Həyat Təhrir əş-Şam”ın rəhbərliyi ilə rejim qüvvələrinə qarşı başladılan hərbi əməliyyatlarda çoxlu silahlı qruplar iştirak edib. Həmin silahlı qrupların məqsədi rejimi devirmək olsa da, ayrı-ayrı fəaliyyət göstərirdi.

