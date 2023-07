Zelenskinin görüntüləri gündəm oldu: Tək qaldı - FOTO

Litvanın paytaxtı Vilnüsdə dövlət və hökumət başçılarının iştirak etdiyi NATO sammitində çəkilmiş foto sosial mediada trend olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO ölkələrinin liderləri və həyat yoldaşları Litva Prezidenti Gitanas Nauseda tərəfindən verilən şam yeməyində bir araya gəlib. Fotosessiyadan əvvəl Ukrayna lideri Vladimir Zelenskinin tək qaldığı anlar gündəm olub.

Sosial media istifadəçiləri Rusiya ilə müharibə vəziyyətində olan və NATO-ya üzv olmağa çalışan Ukrayna liderinin tənhalığını lağa qoyublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.