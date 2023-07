Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə vəfat edən deputat Madər Musayevlə vida mərasimində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər Baku tv-nin kamerasına yansıyıb.

Qeyd edək ki, mərasimdə bir çox vəzifəli şəxslər iştirak edib.

