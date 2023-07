Mətbuat Şurasının sədri, tanınmış jurnalist və şair Rəşad Məcid Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günlərində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin önündə 15 yaşında yazdığı şeiri qonaqlar üçün səsləndirib.

Rəşad Məcid qeyd edib ki, 1979-cu ildə qələmə alınan şeir onun Cıdır düzünün heyrətamizliyini görməsindən sonra ərsəyə gəlib.

Tədbirdən həmin anın görüntülərini təqdim edirik:

