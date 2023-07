Azərbaycan I yarımildə 400 milyon manatdan çox borc qaytarıb

Bu ilin I yarısında Azərbaycanın dövlət büdcəsi xərclərinin 9 718,8 milyon manatı və yaxud 69,1 %-i cari xərclər, 3 913,7 milyon manatı və yaxud 27,8 %-i əsaslı xərclər, 430,8 milyon manatı və yaxud 3,1 %-i isə dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclər olub.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 11,5 % çox, 13,9 % çox və 45,3 % azdır.

Yanvar-iyun aylarında dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin 352,7 milyon manatı xarici, 78,1 milyon manatı isə daxili dövlət borcuna xidmət xərcləri olub.

