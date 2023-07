Yağışlı hava Bakıda bir neçə küçə və prospektdə svetaforların işində problem yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatıə İntelektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda problemin aradan qaldırılması istiqamətində operativ tədbirlər həyata keçirilir.



