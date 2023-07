Prezident Administrasiyasının strukturu dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi vəzifəsi təsis edilib.

Bu dəyişiklik Prezident Administrasiyasının saytında da əksini tapıb.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu gün Elçin Əmirbəyov həmin vəzifəyə təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.