Onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının (AzTV) xəbər aparıcısı Natəvan Babayeva xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az "Teleqraf.com"a istinadən bildirir ki, bu barədə aparıcının qardaşı məlumat verib:

“Bu gün səhər saatlarından Milli Onkologiya Mərkəzindədir. Səhhəti normaldır”.

Qeyd edək ki, Natəvan Babayevanın Türkiyəyə gedərkən səhhəti hava limanında pisləşmişdi.

