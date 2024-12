"Real Madrid" klubunun türkiyəli yarımmüdafiəçisi Arda Güler La Liqada 23 yaşadək futbolçular arasında ayın ən yaxşı oyunçusu seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə La Liqanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

19 yaşlı futbolçu noyabr ayında meydana çıxdığı matçlarda 3 qol və 1 assistə imza atmaqla bu ada layiq görülüb.

