"Barselona"nın istədiyi ulduz futbolçunun adı bilindi

Heyətini gücləndirmək istəyən "Barselona" "Bavariya"da çıxış edən Leroy Saneni transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub futbolçuya təklif irəli sürüb. “Sport”da yer alan xəbərə görə, maddi sıxıntılar yaşayan “Barselona”, maaş problemini həll edə bilsə, futbolçunu heyətinə qatacaq. Xəbərdə deyilir ki, "Barselona"nın maliyyə çətinliyi üzündən alternativ və daha ucuz futbolçuları nəzərdən keçirir və onlardan biri Leroy Sanedir. Məlumata görə, “Barselona” futbolçunu mövsümün sonunda heyətinə cəlb etmək istəyir. "Bavariya" mövsümün əvvəlindən Sane ilə yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar aparsa da, hələ ki, razılıq əldə olunmayıb.

Həmçinin qeyd edilir ki, "Bavariya" futbolçunun transferinə etiraz etməyib. Bununla belə, o məvacibini azaldarsa klubda qala bilər. Məlumata görə, "Çelsi", "Tottenhem" və "Mançester Yunayted" də Sanenin ximdətində maraqlıdır. Bu mövsüm "Bavariya"nın heyətində 19 matçda iştirak edən Leroy Sane 5 qola imza atıb, 1 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.