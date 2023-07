Gəncə sakini həyat yoldaşını bıçaqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

1983-cü il təvəllüdlü Qurbanov Qadir Vaqif oğlu ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı Babayeva Günay Tahir qızını bıçaqlayıb.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.