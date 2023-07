Xalq artisti Emin Ağalarov oğlu Əli ilə görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.a xəbər verir ki, Xəzərin sahilində çəkilən görüntülərdə Ağalarov oğluna həyəcan dolu anlar yaşadıb.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.